КС признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону

Закон о поправке в Конституцию России соответствует основному закону страны, заявили в Конституционном суде России.

«Конституционный суд Российской Федерации пришел к заключению: порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации… не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», – передает РИА «Новости» текст заключения КС.

Сообщается, что положительное заключение на проект правок незамедлительно направляется президенту, передает ТАСС.

Подчеркивается, что заключение КС о законе по поправке в конституцию окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно.

В субботу сообщалось, что закон о поправке к Конституции России поступил на рассмотрение в Конституционный суд.

Голосование по поправке к Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет не рабочим.