Закон о поправке в Конституцию поступил на рассмотрение в КС

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14 марта, суббота | Последнее обновление — 15:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Российские авиакомпании объявили о приостановке регулярных рейсов в Европу
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис
Путин должен продолжать большую геополитическую игру
США отбирают у России господство в воздухе
Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра
Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...
«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства
Алексей Мартынов, политолог
Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством
Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...
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Италия закрылась на карантин из-за коронавируса
В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театрыПодробности...
Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны
В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкийПодробности...
Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию
Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из СирииПодробности...
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