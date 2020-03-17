Песков: Дата голосования по поправкам в Конституцию может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин определил дату общероссийского голосования, но приоритетом остается безопасность здоровья граждан в связи с коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент подписал указ, которым утвердил 22 апреля датой проведения общероссийского голосования. При этом он подчеркнул, что, говоря о предстоящем голосовании, прежде всего необходимо исходить из соображений безопасности и охраны здоровья. Это является приоритетом», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что было бы «нелогично подписать указ с открытой датой».

«Поэтому, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, президент сказал, что необходимо следить за ситуацией [с распространением коронавируса]. При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации возможно эту дату передвинуть вправо», – сказал пресс-секретарь.

Сам президент также высказался по ситуации с голосованием, подчеркнув, что власти будут смотреть на складывающуюся ситуацию, так как здоровье граждан прежде всего, передает РИА «Новости».

Он добавил, что указ об общероссийском голосовании не ограничен датой, и если ситуация потребует, голосование будет перенесено. При этом, подчеркнул президент, подписывать указ о голосовании без даты смысла не было.

Тем временем на сайте Кремля был опубликован указ, подписанный президентом.

«Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

На общероссийское голосование выносится вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Накануне Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону.