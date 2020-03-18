Памфилова высказалась о голосовании по Конституции при ухудшении ситуации с коронавирусом

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Российской экономике добавили защиты от китайского вируса

Государство поддержит пострадавших от вируса Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Банк России и правительство рассказали о мерах для поддержки бизнеса и граждан в условиях негативного влияния коронавируса на экономику. Если в 2008 году господдержка была оказана в первую очередь банковской системе, то на этот раз объектом помощи стали малый и средний бизнес. Компаниям этого сектора обещаны налоговые, кредитные и другие поблажки. Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Русский офицер отменил «смертный приговор» пионерам авиации

Константин Арцеулов застал и самые ранние самолеты, и начало космической эрыФото: Фотохроника ТАСС
Ровно сорок лет назад, 18 марта 1980 года, завершилась земная жизнь легендарного человека, одного из пионеров русской авиации – Константина Арцеулова. В отведенные ему восемьдесят восемь лет уместилась целая эпоха. Но самое главное – он впервые в мире создал методику предотвращения едва ли не самых частых авиакатастроф того времени. Как это произошло? Подробности...
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Сталин помешал Франции стать советской

К концу двадцатых годов 300 тысяч французов официально считались коммунистамиФото: Pascal Parrot/Reuters
Ровно 100 лет назад Владимир Ленин поставил перед Коминтерном задачу − сделать Францию советской республикой и союзником СССР. С тех пор французы не раз останавливались в одном шаге от этого, причем тогда, когда в США и Британии были абсолютно уверены, что власть во Франции неизбежно перейдет к коммунистам. Кто помешал поднятию над Парижем красного флага? А главное − почему? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Нам всем стоит повариться в собственных котелках

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пандемией – не повод, а скорее знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям. Подробности...

Чем для Европы закончится «чрезвычайка»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вопрос стоит не об убытках, а о выживании целых секторов экономики, которые далеко не сводятся к «туризму». Проблемы ЕС, а вместе с ним и России – в физическом выживании людей, которые в условиях экономического краха останутся без средств к существованию. Подробности...
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Как гарантированно спастись от ядерной войны и коронавируса

Антон Крылов, журналист
Благодаря современным технологиям жизнь в деревне уже давно перестала быть синонимом бытового неустройства. Септик, насос, электричество, интернет. До супермаркета, может, подальше, чем в городе, зато без пробок. Подробности...
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              Памфилова высказалась о голосовании по Конституции при ухудшении ситуации с коронавирусом

              18 марта 2020, 12:46

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, никто не будет проводить голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

              Памфилова заявила на заседании ЦИК, что «ни в каких условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование, но поскольку вооружен – предупрежден, и все мы настроены на профилактические меры», передает РИА «Новости».

              «Слава Богу, наши ведомства работают очень эффективно, в отличие от, можете сравнить, что творится в ряде стран. Мы должны быть полностью готовы, чтобы полностью работать в тех условиях, в которых будут эти меры профилактики очень эффективны», – добавила она.

              Отмечается, что ЦИК провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и врачей-вирусологов.

              Памфилова также объяснила, почему президентом России был подписан указ о голосовании с датой 22 апреля – «он не мог подписать указ без даты, у нас тогда бы не было с вами целевого ряда правовых оснований» работать.

              «Приоритет – здоровье и безопасность россиян», – сказала она.

              Памфилова заявила, что ЦИК должен просчитать и спрогнозировать любое развитие ситуации с распространением вируса в России.

              «Это не значит, что голосование обязательно при любых обстоятельствах произойдет 22 апреля (...) Если ситуация на 22 апреля будет такова, что для здоровья и безопасности россиян недопустимо, оно будет перенесено на другой срок», – сказала она, отметив, что ЦИК должен быть готов к голосованию 22 апреля и к переносу даты.

              Памфилова также привала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию и не вызывать у людей нервозность: «Я рассчитываю на здравый смысл, образованность и гражданскую ответственность наших сограждан, что мы противопоставим это тем информационным потокам, которые пытаются дискредитировать все, что мы с вами делаем».

              Она напомнила, что в ближайшее время на сайте ЦИК заработает рубрика «Полный бред», куда попадут все «кто лжет, создает среди людей нервозность и дезинформирует их», в том числе и по поводу общероссийского голосования.

              Также председатель ЦИК напомнила, что россиянам следует помнить об ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих, в условиях высокой информированности и эффективной работы ведомств граждане смогут справиться с ситуацией и не допустить распространения коронавируса.

              «Самое главное, я думаю, что это индивидуальная гигиена санитарная: мыть руки, дезинфицировать руки. (...) Сейчас есть такая возможность в очередной раз проявить все самые лучшие качества наших людей, эту гражданскую ответственность и солидарность. Ответственность не только за себя и свое здоровье, но и ответственность за здоровье ближнего и всех остальных людей на всех этапах», – рассказала она.

              Важным, по мнению Памфиловой, является сочувствие и внимание. Это касается всех вне зависимости от должностей.

              «С учетом того, что наши люди высоко образованы, хорошо информированы, что наши ведомства работают, еще раз хочу повторить, максимально эффективно, и есть с чем сравнить, я уверена, что все вместе мы справимся с этой ситуацией и не допустим распространения этого вируса, а научимся при любых обстоятельствах беречь друг друга, беречь свое здоровье», – отметила председатель ЦИК.

              Она также напомнила о соглашении о взаимодействии во время проведения общероссийского голосования.

              «У них завершен прием заявок волонтеров, то есть волонтерский корпус «Волонтеры конституции». Сейчас стартовало обучение волонтеров. (...) С учетом, конечно, ситуации, связанной с коронавирусом, мы отказались от идеи первоначальной, которая у нас была, о том, чтобы волонтеры в том числе помогали нашим членам комиссии при обходах. Они сконцентрируют работу в специальных местах, информационных стойках», – сообщила Памфилова.

              Ранее президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, только если мероприятия подобного рода позволит проводить эпидемиологическая ситуация.


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