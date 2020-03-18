Памфилова высказалась о голосовании по Конституции при ухудшении ситуации с коронавирусом

Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, никто не будет проводить голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова заявила на заседании ЦИК, что «ни в каких условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование, но поскольку вооружен – предупрежден, и все мы настроены на профилактические меры», передает РИА «Новости».

«Слава Богу, наши ведомства работают очень эффективно, в отличие от, можете сравнить, что творится в ряде стран. Мы должны быть полностью готовы, чтобы полностью работать в тех условиях, в которых будут эти меры профилактики очень эффективны», – добавила она.

Отмечается, что ЦИК провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и врачей-вирусологов.

Памфилова также объяснила, почему президентом России был подписан указ о голосовании с датой 22 апреля – «он не мог подписать указ без даты, у нас тогда бы не было с вами целевого ряда правовых оснований» работать.

«Приоритет – здоровье и безопасность россиян», – сказала она.

Памфилова заявила, что ЦИК должен просчитать и спрогнозировать любое развитие ситуации с распространением вируса в России.

«Это не значит, что голосование обязательно при любых обстоятельствах произойдет 22 апреля (...) Если ситуация на 22 апреля будет такова, что для здоровья и безопасности россиян недопустимо, оно будет перенесено на другой срок», – сказала она, отметив, что ЦИК должен быть готов к голосованию 22 апреля и к переносу даты.

Памфилова также привала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию и не вызывать у людей нервозность: «Я рассчитываю на здравый смысл, образованность и гражданскую ответственность наших сограждан, что мы противопоставим это тем информационным потокам, которые пытаются дискредитировать все, что мы с вами делаем».

Она напомнила, что в ближайшее время на сайте ЦИК заработает рубрика «Полный бред», куда попадут все «кто лжет, создает среди людей нервозность и дезинформирует их», в том числе и по поводу общероссийского голосования.

Также председатель ЦИК напомнила, что россиянам следует помнить об ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих, в условиях высокой информированности и эффективной работы ведомств граждане смогут справиться с ситуацией и не допустить распространения коронавируса.

«Самое главное, я думаю, что это индивидуальная гигиена санитарная: мыть руки, дезинфицировать руки. (...) Сейчас есть такая возможность в очередной раз проявить все самые лучшие качества наших людей, эту гражданскую ответственность и солидарность. Ответственность не только за себя и свое здоровье, но и ответственность за здоровье ближнего и всех остальных людей на всех этапах», – рассказала она.

Важным, по мнению Памфиловой, является сочувствие и внимание. Это касается всех вне зависимости от должностей.

«С учетом того, что наши люди высоко образованы, хорошо информированы, что наши ведомства работают, еще раз хочу повторить, максимально эффективно, и есть с чем сравнить, я уверена, что все вместе мы справимся с этой ситуацией и не допустим распространения этого вируса, а научимся при любых обстоятельствах беречь друг друга, беречь свое здоровье», – отметила председатель ЦИК.

Она также напомнила о соглашении о взаимодействии во время проведения общероссийского голосования.

«У них завершен прием заявок волонтеров, то есть волонтерский корпус «Волонтеры конституции». Сейчас стартовало обучение волонтеров. (...) С учетом, конечно, ситуации, связанной с коронавирусом, мы отказались от идеи первоначальной, которая у нас была, о том, чтобы волонтеры в том числе помогали нашим членам комиссии при обходах. Они сконцентрируют работу в специальных местах, информационных стойках», – сообщила Памфилова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, только если мероприятия подобного рода позволит проводить эпидемиологическая ситуация.