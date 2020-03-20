ЦИК утвердил процедуру общероссийского голосования

ЦИК России утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ведомства 20 марта.

В документе говорится, что «в бюллетене для голосования воспроизводится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, и указываются варианты волеизъявления участника голосования – «Да» или «Нет», справа от которых помещаются пустые квадраты», передает РИА «Новости».

Лицевая сторона бюллетеня будет содержать подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные печатью комиссии.

Количество, форма и текст бюллетеней на русском языке, порядок их изготовления и доставки бюллетеней должны быть утверждены не позднее 21 марта.

По решению избирательных комиссий субъектов бюллетени могут печататься и на государственном языке соответствующего региона, тогда текст должен быть утвержден не позднее 26 марта.

Также ЦИК запустил сайт конституция2020.рф с информацией о всероссийском голосовании и поправках. Там собраны все данные о порядке проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции и предлагаемых изменениях в Основном законе.

«Помните наше обещание - создать мобильное приложение по поправкам в Конституцию? Мы его перевыполнили, мы ушли дальше. Мы не сделали просто мобильное приложение по самим предлагаемым поправкам, а (сделали) фактически целый сайт, который аккумулирует всю информацию необходимую», – сказала Памфилова.

Отмечается, что на сайте есть несколько тематических разделов: «Раздел «Предлагаемые поправки» содержит статьи конституции с учетом вносимых предлагаемых поправок. Раздел «Где и как голосовать» знакомит пользователя с нормативными документами, регулирующими порядок голосования, процедурой голосования и дополнительными возможностями, предоставленными участнику голосования».

Также имеются разделы с новостями СМИ по теме принятия закона и историческими фактами об основном законе, начиная с 1905 года. У сайта есть мобильная версия.

Ранее сообщалось, что ЦИК увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию с трех до семи дней.

Напомним, Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону. Голосование по поправке к Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.