Психолог рассказал, как адаптироваться к вынужденной самоизоляции

Для того, чтобы человек быстро адаптировался в условиях вынужденной самоизоляции, нужно сохранять позитивный настрой, а также постараться не заходить в социальные сети, заявил руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

В целях борьбы с распространением нового коронавируса с 26 марта жители Москвы и Московской области старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать самоизоляцию. Также в течение 14 дней должны находиться дома люди, прилетевшие из стран, где зафиксированы носители инфекции.

«Во-первых, у каждого есть всякие накопившиеся дела. Домашний режим позволяет как раз заняться тем, на что так часто не хватало времени. Также, наконец предоставляется возможность что-то почитать, посмотреть, заняться любимым делом. Но самое главное и сложное, что нужно сделать, это отвлечься от социальных сетей, потому что паника нарастает именно там», – говорит Ениколопов.

Большая часть людей, которые пишут в социальных сетях – выплескивают в тексты свои собственные страхи, объясняет психолог. Дело в том, что на данный момент вирус – «враг невидимый», поэтому здесь на каждого человека влияет его фантазия. Люди сами начинают додумывать несуществующие вещи и «наращивать» страх в данной ситуации, что неправильно.

«Наконец, можно заняться детьми, семьей. В общем, стоит изначально настроить себя на приятное времяпровождение. Если даже у человека нет какого-то хобби, во время домашнего режима оно может обнаружиться. Есть свободное время – нужно его заполнить, но как это сделать, каждый решает сам. Тем более что уже появляются различные онлайн-экскурсии по музеям, записи театральных концертов, различные подборки книг и так далее», – советует Ениколопов.

Психолог подчеркивает, что во время вынужденной самоизоляции человек обязательно должен сохранять позитивный настрой, а также регулярно находить себе какое-то занятие, потому что когда человек занят, время течет быстрее.

По данным на 24 марта, в мире зафиксировано более 382,6 тысяч больных китайским коронавирусом. Из них 438 человек находятся в России.

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