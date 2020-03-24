Трубоукладчик проекта «Северный поток – 2» снова сменил курс

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток – 2», снова изменило маршрут и теперь направляется в порт Кейптаун в ЮАР, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

По расчетам порталов, в Кейптаун «Академик Черский» должен прибыть 27 марта, передает РИА «Новости».

Ранее судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», также сменило курс.

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