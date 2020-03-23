Торговый центр в Мадриде начали использовать в качестве морга

В Мадриде большой торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo («Ледовый дворец») начнут частично использовать в качестве морга для хранения тел умерших из-за коронавируса, сообщило агентство EFE.

Решение использовать ТЦ в качестве морга принято из-за слишком большой загруженности похоронных бюро. Торговый центр находится рядом с выставочным комплексом ИФЕМА, где был размещен временный полевой госпиталь для борьбы с коронавирусом, ТЦ в настоящий момент закрыт для посетителей.

Накануне сообщалось, что в Испании от коронавируса умерли почти 400 человек. Испания – в числе лидеров по количеству заболевших и умерших от коронавируса.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.