В Москве могут ввести запрет на проведение шумного ремонта

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская планирует обратится к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о временном запрете шумных ремонтных работ в столичных квартирах на время домашнего режима для пожилых, введенного из-за коронавируса.

«Мы готовим проект обращения к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с предложением о полном запрете шумных ремонтных работ в столичных квартирах на период «домашнего режима» для пожилых людей с 26 марта по 14 апреля. Завтра планируем направить обращение», – отметила Хованская, передает РИА «Новости».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что в условиях распространения коронавируса необходимо обеспечить россиян всем необходимым, в том числе возможностью дистанционно получать социальные пособия.

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