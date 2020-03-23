Мишустин призвал пожилых россиян оставаться дома

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обратился к пожилым россиянам с призывом внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.

«Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения. Пожалуйста, относитесь серьезно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч», – приводит его слова ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что такие меры – в интересах здоровья самих россиян. «Если вам нужно купить лекарства или продукты, хорошо бы обратиться за помощью, если есть, к близким, соседям, знакомым, близким людям, также в социальные службы и к волонтерам», – добавил премьер.

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По его словам, ситуация в мире показывает, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения. «Это наши родители, бабушки, дедушки, пожилые соседи, те, у кого, к сожалению, снижен иммунитет или имеются хронические болезни. Сейчас именно им в первую очередь угрожает опасность и каждый из нас должен относиться к ним особенно внимательно, во всем помогать», – подчеркнул премьер-министр.

Он также заявил, что в условиях распространения коронавируса необходимо обеспечить россиян возможностью дистанционно получать социальные пособия, включая пособия по безработице.

Напомним, москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.

По последним данным, в России за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

Ситуация с коронавирусом в нашей стране находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, каникулы продлили до 12 апреля, временно закрыты культурные и спортивные заведения, кинотеатрам рекомендовано приостановить работу, отменены массовые мероприятия.

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