В Общественной палате Москвы поддержали антикоронавирусные меры Собянина

«Домашний карантин создает все необходимые условия для предупреждения заражения коронавирусом», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Москвы Виктор Блажеев, комментируя введение домашнего режима для москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

«Это абсолютно разумная мера, потому что эта категория граждан в большей степени подвержена коронавирусу. Поэтому меры, связанные с предупреждением распространения коронавируса, абсолютно правильные», – сказал член Общественной палаты Москвы, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев.

Он напомнил, что на днях в Москве умерла 79-летняя женщина, у которой ранее выявили коронавирус и ряд других хронических болезней. «У нас, к сожалению, уже есть печальный опыт, когда умерший относится к этой категории риска. Поэтому нужно принять максимальные меры, чтобы исключить заражение пожилых людей. Домашний карантин и разовая матпомощь создает для этого все необходимые условия», – отметил собеседник.

По его словам, в МГЮА приняты аналогичные меры. «Пожилые сотрудники работают дистанционно, их физическое присутствие в университете исключается. Мы понимаем, что они могут потенциально заразиться не только в университете, но и по пути к месту работы во время проезда на общественном транспорте», – сказал Блажеев.

Ранее в понедельник мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим. Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей.

Также Собянин попросил операторов связи не отключать мобильные телефоны при нулевом балансе у москвичей старше 65 лет, мэр также отменил пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ для москвичей старше 65 лет.

Ситуация с коронавирусом находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, каникулы продлили до 12 апреля, временно закрытыкультурные и спортивные заведения, кинотеатрам рекомендовано приостановить работу, отменены массовые мероприятия.

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