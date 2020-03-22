Власти Британии призвали 1,5 млн граждан не выходить из дома

Британские власти рекомендовали лицам, подвергающимся особо высокому риску из-за вспышки коронавируса, три месяца не покидать свои дома. Как уточнил министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления страны Роберт Дженрик, речь идет о 1,5 млн человек.

«Сегодня мы должны принять дополнительные меры и защитить людей, наиболее уязвимых с медицинской точки зрения, чтобы помочь их спасти», – приводит его слова ТАСС.

«В соответствии с рекомендациям главного санитарного врача Национальная система здравоохранения включила в эту категорию до 1,5 млн человек в Англии, которые в случае заражения больше всего рискуют оказаться госпитализированными», – сказал министр.

Оставаться дома рекомендовано тем, кому заражение коронавирусом сильнее всего грозит опасными осложнениями. Это в том числе люди с рядом тяжелых и хронических заболеваний, с ослабленной иммунной системой, в том числе раковые больные и лица, получающие подавляющие иммунитет лекарства после пересадки органов.

На ваш взгляд Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса? Сообщу властям

Поговорю с ним лично

Буду держаться от него подальше



Власти страны в ближайшее время намерены связаться со всеми, кто относится к этой категории.

Для тех, кого коснется объявленный карантин, будет организована доставка продуктов и лекарств.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон сравнил ситуацию с распространением коронавируса в Великобритании и Италии.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

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