В США заявили, что Ту-160 не хватает стелс-технологии

Американское издание National Interest считает, что отсутствие стелс-технологии является главным недостатком российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

Автор материала считает, что других серьезных недостатков у Ту-160 практически нет. Подчеркивается, что Ту-160 – это «самый быстрый», «самый большой» и «самый тяжелый бомбардировщик из когда-либо построенных».

В National Interest отметили, что в России проводится модернизация Ту-160, передает РЕН ТВ.