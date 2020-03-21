Главного инфекциониста Ставрополя заподозрили в нарушении карантина по коронавирусу

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова якобы скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу, сообщают СМИ.

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей УК РФ о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности, передает РБК со ссылкой на рапорт отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК краевого главка МВД.

СМИ сообщали, что инфекциониста якобы госпитализирована с подозрением на коронавирус. В медицинской академии, где она преподает, ввели карантин. У всех контактировавших с заболевшей взяли мазки, за ними наблюдают медики.

Ранее стало известно, что в Москве выздоровели восемь зараженных коронавирусом. До этого, в четверг, в российской столице выписали четверых выздоровевших. Позже стало известно, что выздоровели еще девять человек.

Кроме того, в России уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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