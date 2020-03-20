Глава ВОЗ: Успехи Китая в борьбе с коронавирусом вселяют надежду на победу над пандемией

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что успехи Китая по борьбе с коронавирусом в Ухане вселяют надежду на то, что заболевание можно победить.

«Вчера [в четверг] из Уханя пришли сообщения об отсутствии новых случаев заболевания. Ухань вселяет надежду в остальной мир о том, что даже самые серьезные ситуации могут быть преодолены», – заявил глава ВОЗ, передает ТАСС.

Он добавил, что на данный момент в мире зарегистрировано 210 тыс. заболевших коронавирусом, сообщает РИА «Новости»., Девять тыс. человек скончались от этой болезни.

В ООН в пятницу сообщали, что 24 сотрудника организации заразились коронавирусом.