Топ-менеджер Нафтогаза заразился коронавирусом

Глава интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов заразился коронавирусной инфекцией, сообщил отец топ-менеджера украинской компании, врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.

По его словам, сын некоторое время находился дома в Атланте, после чего полетел на Украину. Спустя несколько дней после возвращения в Киев мужчина почувствовал недомогание, у него поднялась температура и начался «очень характерный сухой лающий кашель», передает «Эхо Москвы».

Через двое суток он сдал анализы на коронавирус и получил положительный результат, добавил Фаворов-старший.

Также, по его словам, коронавирусом заболела жена топ-менеджера Анастасия Магонова.

Сам директор «Нафтогаза» сообщил на своей странице в Facebook, что самоизолировался в соответствии с рекомендациями и внутренними протоколами компании.

«Чувствую себя отлично. Температура 36,6. Кашля нет. Только скучно. Не переживайте», – написал Фаворов.

Ранее Украине предсказали катастрофические последствия от коронавируса.

По последним данным, на Украине всего зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. Число умерших от болезни в стране увеличилось до двух человек.

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