Украине предсказали катастрофические последствия от коронавируса

Политолог Марат Баширов рассказал о влиянии пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине и ее последствиях, сообщили СМИ.

Как заявил Баширов изданию «Украина.ру», Украина является для Евросоюза «костью в горле», из-за чего она точно «выпадет из повестки» дня ЕС.

«Я ожидаю, что там резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту. В чем-то это им выгодно», – заявил Баширов.

При этом он предположил, что в случае отмены антироссийских санкций Киев рискует остаться «с голыми руками».

Он отметил, что в сложившейся ситуации «все думают о том, как спасти свои экономики».

«Поэтому глубина падения экономики и глубина падения торговых отношений будут катастрофическими», – сказал Баширов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что «вирус ненависти» в украинцах может привести к гибели страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД