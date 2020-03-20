В Испании из-за коронавируса закрыли все отели

Власти Испании издали указ о закрытии всех гостиниц на территории страны из-за распространения коронавируса нового вида, сообщило Agence France-Presse (АФП).

«Приостанавливается работа всех отелей, вариантов размещения для туристов и другого вида жилья, рассчитанного на короткий срок пребывания», – приводит текст указа ТАСС.

Согласно онлайн-карте распространения COVID-19 от «Яндекса», к утру пятницы в Испании зафиксировано 17 тыс. 963 случая заражения коронавирусом, 830 человек умерли.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение вируса.

В понедельник глава Каталонии сообщил, что заразился коронавирусом. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии внешних границ ЕС.

В качестве меры защиты от заражения коронавирусом Россия временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

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В России ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 199 случаев, пятеро выздоровели. Последние данные о ситуации с COVID-19 в нашей стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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