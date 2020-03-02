США сняли санкции с двух российских компаний

США исключили из санкционных списков по поставкам в КНДР две российские компании, сообщило министерство финансов США.

По данным ведомства речь идет о зарегистрированной в Москве компании АО «Независимая нефтегазовая компания» и компания из Владивостока «Приморскнефтепродукт». Оба предприятия были под американскими санкциями, введенными в связи с ядерной программой Северной Кореи, передает РИА «Новости».

Ранее США ввели санкции против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении (ядерного, химического, бактериологического оружия) в Иране, КНДР и Сирии.

В Москве назвали любые односторонние санкции США нелегитимными.