В поездах дальнего следования предложили запретить продажу алкоголя

Для снижения числа дебоширов в поездах дальнего следования необходимо ввести запрет на продажу спиртных напитков, считает начальник главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.

«Следует задуматься о возможности запрета на продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования. В прошлом году в результате распития спиртного в вагонах-ресторанах в пути следования было совершено более 8 тыс. правонарушений, посягающих на общественный порядок, 10 преступлений против личности. В ряде случаев употребление алкоголя в вагонах-ресторанах привело к тяжким последствиям для пострадавших», – заявил он в интервью газете «Гудок».

Шаробаров отметил, что сами нетрезвые люди также часто становятся объектами злоумышленников.

По его словам, простое ужесточение санкций, увеличение штрафов не поможет – на это указывает практика на воздушном транспорте.

«Выросли штрафы, появились черные списки, а у экипажей – дополнительные полномочия, но дебоширов не становится меньше. Все правонарушения подобного рода происходят на почве употребления алкоголя, поэтому решение проблемы – в ограничении его свободной продажи на объектах транспорта и исключении допуска к поездке или полету лиц, находящихся в нетрезвом состоянии», – заявил Шаробаров.