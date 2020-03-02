Омбудсменам и прокурорам предложили запретить иностранное гражданство

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что ко второму чтению в проект правок в Конституцию поступило предложение закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека.

Поправка поступила в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, авторами выступили Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачев, депутат Госдумы Андрей Макаров, передает РИА «Новости».

«Предлагается распространить требование об отсутствии иностранного гражданства на Уполномоченного по правам человека. В пункте «е» статьи 103 указывается, что Уполномоченным по правам человека может быть гражданин России, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства», – сказал Крашенинников.

В статью 129 предлагается внести положение о запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах прокурорам.

Напомним, президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию, в том числе предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты, запретив им иметь другое гражданство.

В конце февраля сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев также внесли в Госдуму проект закона, по которому российским послам запрещается иметь иностранное и двойное гражданство.