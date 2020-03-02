Вооруженный человек захватил 30 заложников в ТЦ на Филиппинах

Вооруженный человек удерживает порядка 30 человек в торговом центре в столице Филиппин Маниле.

По данным полиции, злоумышленником является бывший охранник ТЦ. По предварительным данным, почти все заложники – сотрудники центра, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Rappler.

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы, полиция ведет переговоры с захватчиком.

Как сообщает местный телеканал ABS CBN со ссылкой на мэра города, один человек получил ранение. Пострадавший доставлен в больницу.