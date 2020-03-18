Врач дал рекомендации по предотвращению заражения пожилых людей коронавирусом

Россиянам следует минимизировать контакты с пожилыми родственниками, чтобы не заразить их коронавирусом, либо стоит вместе с ними оставаться на карантине и не выходить на улицу, заявил газете ВЗГЛЯД врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

Вирусологи всего мира предупреждают, что наиболее подвержены коронавирусной инфекции люди старше 60 лет. Пожилые переносят болезнь с наиболее тяжелыми симптомами, в то время как у молодых они могут проявиться в легкой форме.

«Желательно вообще никак не контактировать с пожилыми родственниками. Лучше на несколько месяцев полностью прекратить встречи. Либо сидеть на карантине вместе с ними, чтобы откуда-нибудь случайно не принести вирус на себе», – говорит Штабницкий.

Врач поясняет, что даже если пожилому родственнику или знакомому приносят продукты, также стоит избежать прямого контакта. Лучше просто оставить пакеты у двери.

На фоне распространения нового коронавируса мэр Сергей Собянин призвал жителей столицы старшего возраста не выходить без особой надобности из дома.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в комментарии газете ВЗГЛЯД перечислил меры, которые необходимо соблюдать, чтобы обезопасить себя от болезни, а также призвал россиян не паниковать.

По данным на 18 марта, китайским коронавирусом по всему миру заражены более 204 тысяч человек. Скончались 8,2 тысячи заболевших. При этом 82 тысячи пациентов выздоровели.