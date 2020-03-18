Захарова назвала самые сложные для эвакуации россиян страны

К числу наиболее сложных для эвакуации россиян стран относятся Черногория, Филиппины и Молдавия, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что «есть точки, которые мы оцениваем как наиболее сложные», к ним относятся Черногория, Филиппины и Молдавия, передает портал «360».

Она добавила, что из некоторых стран россиян уже эвакуировали. Речь идет об Узбекистане (из Ташкента вывезли порядка 300 человек), странах Евросоюза и Северной Европы. В частности, началась эвакуация граждан России из Исландии.

При этом сложная ситуация с эвакуацией сложилась в Черногории. Напомним, страна выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы» рядом российских авиакомпаний.

В результате Черногория все же дала согласие на вывоз граждан России самолетами российских авиакомпаний.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об эвакуации россиян из Черногории.

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