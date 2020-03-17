Эксперты проанализировали международный опыт изменения конституций

«Это уникальный случай, когда в поправках участвуют общественность, палаты парламента, регионы и весь народ. При этом мы соответствуем мировому опыту», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Института избирательного права Игорь Борисов, по итогам круглого стола о международном опыте изменений конституций.

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) представила в среду в Москве информационно-аналитический доклад о международном опыте изменения Конституции. Исследование было подготовлено экспертами НОМ, которые изучили международный опыт изменения или обновления основных законов.

Опыт достаточно полный. Как отметили авторы доклада, только с начала нынешнего века новые конституции были приняты в 45 из более чем двухсот стран, из них в 26 государствах за последнее десятилетие. Для сравнения, конституции со «сроком действия» более 150 лет, существуют в шести странах – США, Аргентине, Бельгии, Канаде, Люксембурге и Норвегии.

Форматы и сроки принятия поправок в конституции варьируются: например, в Чехии, Мексике и Египте голосование проходило в один день, а в Новой Зеландии плебисцит о государственном флаге страны шел в два календарных этапа, совокупно в течение 44 дней. Что касается стран – членов ЕС или Совета Европы, то «не существует единой европейской «лучшей модели» принятия поправок к конституции и тем более общих обязательных правовых требований», отметили авторы доклада. Различаются прямое или представительное участие, привлечение населения или только законодателей к обсуждению норм Конституции, организация процедур учета мнения населения.

Предпринимались только отдельные попытки сформулировать какие-либо общие европейские стандарты. Так Венецианская комиссия Совета Европы считает вполне допустимым проведение голосования не по отдельным поправкам к конституции страны, а по целому пакету изменений.

Также с точки зрения Венецианской комиссии, «национальный парламент является наиболее подходящей ареной для принятия конституционных поправок в соответствии с современной идеей демократии». При этом легитимность конституционных поправок может быть усилена путем прямого участия.

То, как проходит подготовка поправок к Конституции, полностью «соответствует позиции европейских межгосударственных институтов, в частности Венецианской комиссии», – подчеркнул Игорь Борисов, глава совета Российского общественного института избирательного права, член президентского Совета по правам человека.

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Борисов напомнил, что Россия, как правопреемник СССР, не имеет большого опыта организации подобных голосований. «Первую Конституцию подарил Николай II – Манифест 1905 года. Потом Конституция принималась Верховным советом РСФСР в 1918 году, в 1936 году – уже СССР. Первое голосование у нас было в 1993 году, но оно прошло в таких условиях, которые не прошли полную оценку, - отметил эксперт. - С этой точки зрения, у нас недостаточно опыта изучения мировой практики и отсутствие международных стандартов по организации референдумов. Комплекс этих условий и повлиял на то, что мы сегодня даже слышим критику, а не понимаем, насколько они правы, что это конституционный переворот».

А практика очень широкая, подчеркнул Борисов. «При этом в мире это единичный случай, когда поправки принимает общественность, создается рабочая группа, участвуют две палаты парламента, субъекты РФ, дальше Конституционный суд, и еще народное голосование как фактор легитимности всех процедур. Положения, которые были внесены в рамках осуществления процедуры принятия Конституции соответствуют позиции европейских межгосударственных институтов, в частности Венецианской комиссии Совета Европы. Здесь мы говорим о том, что мы полностью соответствуем и международной практике, и тем подходам, которые сегодня выработало человечество в рамках организации конституционных выборов», - сказал эксперт.

По мнению сопредседателя Ассоциации «Гражданский контроль», члена Совета при президенте по правам человека Александра Брода, это важный шаг общественно-экспертного сообщества по изучению международного опыта совершенствования основного закона и процедур голосования.

«В докладе рассматривается опыт развитых демократических стран, стран молодой демократии и делается вывод о том, что происходящие у нас процессы полностью основаны на международном опыте, и даже в чем-то мы как всегда опережаем этот опыт, - считает собеседник. – Я имею в виду систему организации общественного контроля за предстоящим голосованием. Ранее такому институту, как общественная палата, не давались полномочия по формированию корпуса наблюдателей и отслеживанию всех процедур».

Добавим, что во вторник президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре полностью обеспечить права граждан на волеизъявление по поправкам к Конституции. Глава государства отметил, что вынесенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию усиливают и конкретизируют социальный характер государства.

Ранее Госдума приняла поправки об уголовном наказании за нарушения на общероссийском голосовании.

Также накануне Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону.