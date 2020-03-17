Эксперты проанализировали международный опыт изменения конституций

Взгляд
17 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
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Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

Мировые рынки, нефть и рубль испытали очередной обвал в понедельник Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики от коронавируса. Последний раз такие шаги американский регулятор предпринимал после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Однако рынки не поверили в способность США предотвратить мировую рецессию. Они снова обвалились, рубль вслед за падением нефти девальвировал. Даже оптимистичный сценарий выглядит в такой ситуации плохо.  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент

Английское правительство решило поставить над своим народом грандиозный медицинский экспериментФото: REUTERS/Henry Nicholls
Пока другие страны Запада самоизолируются, закрывают школы, отменяют матчи и концерты, Лондон демонстрирует свой особый путь в борьбе с вирусом. Британские власти считают, что спасать нужно только стариков, а большинство остальных жителей пусть себе переболеет «на ногах» – и тогда возникнет долгожданный коллективный иммунитет. Все равно ведь зимой вирус вернется. Но насколько верен такой расчет? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Три первоочередные задачи для будущего президента Абхазии

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
22 марта в Абхазии пройдут внеочередные президентские выборы. Основные кандидаты спорят друг с другом мало, но кампания в два тура будет жёсткой. Играют роль факторы воров в законе, отравления политиков и соотношение институтов и улицы. Подробности...

Давайте отложим ворчание на потом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Цена паники и недоверия в таких обстоятельствах оказывается непомерно высокой – и то, что было в другое время безобидным фрондерством, может обернуться чьим-то заражением и смертью. Вот пандемия закончится – тогда и наворчимся всласть. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Демократия – это не идеалы, а практики

Алексей Алешковский, сценарист
Ностальгия демократической интеллигенции по лихим 90-м – типичная ошибка выживших, которые полагают, что успешный опыт страны описывается их позитивными судьбами, а побочные жертвы были неизбежной ценой за воссоединение с идеалами: лес рубят, щепки летят. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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          • Да

          • Нет

          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
          • Да

          • Нет

          • Затрудняюсь ответить

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              Эксперты проанализировали международный опыт изменения конституций

                 17 марта 2020, 14:28
              Фото: Nicolas Carvalho Ochoa/
              ABACAPRESS/Reuters
              Текст: Иван Абакумов

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              «Это уникальный случай, когда в поправках участвуют общественность, палаты парламента, регионы и весь народ. При этом мы соответствуем мировому опыту», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Института избирательного права Игорь Борисов, по итогам круглого стола о международном опыте изменений конституций.

              Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) представила в среду в Москве информационно-аналитический доклад о международном опыте изменения Конституции. Исследование было подготовлено экспертами НОМ, которые изучили международный опыт изменения или обновления основных законов.

              Опыт достаточно полный. Как отметили авторы доклада, только с начала нынешнего века новые конституции были приняты в 45 из более чем двухсот стран, из них в 26 государствах за последнее десятилетие. Для сравнения, конституции со «сроком действия» более 150 лет, существуют в шести странах – США, Аргентине, Бельгии, Канаде, Люксембурге и Норвегии.

              Форматы и сроки принятия поправок в конституции варьируются: например, в Чехии, Мексике и Египте голосование проходило в один день, а в Новой Зеландии плебисцит о государственном флаге страны шел в два календарных этапа, совокупно в течение 44 дней. Что касается стран – членов ЕС или Совета Европы, то «не существует единой европейской «лучшей модели» принятия поправок к конституции и тем более общих обязательных правовых требований», отметили авторы доклада. Различаются прямое или представительное участие, привлечение населения или только законодателей к обсуждению норм Конституции, организация процедур учета мнения населения.

              Предпринимались только отдельные попытки сформулировать какие-либо общие европейские стандарты. Так Венецианская комиссия Совета Европы считает вполне допустимым проведение голосования не по отдельным поправкам к конституции страны, а по целому пакету изменений.

              Также с точки зрения Венецианской комиссии, «национальный парламент является наиболее подходящей ареной для принятия конституционных поправок в соответствии с современной идеей демократии». При этом легитимность конституционных поправок может быть усилена путем прямого участия.

              То, как проходит подготовка поправок к Конституции, полностью «соответствует позиции европейских межгосударственных институтов, в частности Венецианской комиссии», – подчеркнул Игорь Борисов, глава совета Российского общественного института избирательного права, член президентского Совета по правам человека.

              На ваш взгляд

               
              Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?



              Обсуждение: 68 комментариев
              Борисов напомнил, что Россия, как правопреемник СССР, не имеет большого опыта организации подобных голосований. «Первую Конституцию подарил Николай II – Манифест 1905 года. Потом Конституция принималась Верховным советом РСФСР в 1918 году, в 1936 году – уже СССР. Первое голосование у нас было в 1993 году, но оно прошло в таких условиях, которые не прошли полную оценку, - отметил эксперт. - С этой точки зрения, у нас недостаточно опыта изучения мировой практики и отсутствие международных стандартов по организации референдумов. Комплекс этих условий и повлиял на то, что мы сегодня даже слышим критику, а не понимаем, насколько они правы, что это конституционный переворот». 

              А практика очень широкая, подчеркнул Борисов. «При этом в мире это единичный случай, когда поправки принимает общественность, создается рабочая группа, участвуют две палаты парламента, субъекты РФ, дальше Конституционный суд, и еще народное голосование как фактор легитимности всех процедур. Положения, которые были внесены в рамках осуществления процедуры принятия Конституции соответствуют позиции европейских межгосударственных институтов, в частности Венецианской комиссии Совета Европы. Здесь мы говорим о том, что мы полностью соответствуем и международной практике, и тем подходам, которые сегодня выработало человечество в рамках организации конституционных выборов», - сказал эксперт.

              По мнению сопредседателя Ассоциации «Гражданский контроль», члена Совета при президенте по правам человека Александра Брода, это важный шаг общественно-экспертного сообщества по изучению международного опыта совершенствования основного закона и процедур голосования.

              «В докладе рассматривается опыт развитых демократических стран, стран молодой демократии и делается вывод о том, что происходящие у нас процессы полностью основаны на международном опыте, и даже в чем-то мы как всегда опережаем этот опыт, - считает собеседник. – Я имею в виду систему организации общественного контроля за предстоящим голосованием. Ранее такому институту, как общественная палата, не давались полномочия по формированию корпуса наблюдателей и отслеживанию всех процедур».

              Добавим, что во вторник президент Владимир Путин поручил  Генпрокуратуре полностью обеспечить права граждан на волеизъявление по поправкам к Конституции. Глава государства отметил, что вынесенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию усиливают и конкретизируют социальный характер государства.

              Ранее Госдума приняла поправки об уголовном наказании за нарушения на общероссийском голосовании. 

              Также накануне Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону.


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