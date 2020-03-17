Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить права граждан при голосовании по Конституции

Российский лидер Владимир Путин поручил Генпрокуратуре полностью обеспечить права граждан на волеизъявление по поправкам к Конституции.

«Права граждан России на свободное, демократическое выражение своей воли должны быть обеспечены в полном объеме», – цитирует ТАСС Путина.

Также глава государства призвал повысить эффективность деятельности Генпрокуратуры по обеспечению прав и свобод граждан, передает РИА «Новости».

«Важно повысить эффективность вашей деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод наших граждан, выявлять и пресекать любые правонарушения, а их число, обращаю ваше внимание, по-прежнему остается весьма значимым», – сказал Путин.

Президент отметил, что вынесенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию усиливают и конкретизируют социальный характер государства.

«А значит возрастает и ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан», – подчеркнул президент.

Ранее Госдума приняла поправки об уголовном наказании за нарушения на общероссийском голосовании.

Также накануне Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону.