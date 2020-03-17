СК начал проверку гибели женщины в Москве, у тела которой сидела дочка

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти москвички, у тела которой ее маленький ребенок провел несколько дней.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что погибшая недавно перенесла операцию на сердце, вероятно, ее смерть не носит криминального характера. Тело обнаружила сестра женщины, которая пришла ее проведать. Ее муж находился дома с ребенком, но, с его слов, три дня был в запое.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве проводится проверка по факту смерти женщины», – заявила старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.