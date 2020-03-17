Младенец двое суток просидел с телом умершей матери в Москве

Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На Партизанской улице в одной из квартир жилого дома обнаружена двухлетняя девочка, которая находилась в квартире одна с телом умершей матери. В настоящее время ребенок после осмотра врачей передан родной тете», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося, а также причину смерти женщины.

В декабре в Удмуртии спасли запертого в квартире с телом матери двухлетнего ребенка.