Умер сооснователь «Гражданской обороны»

Музыкант, поэт и художник Константин Рябинов, известный как Кузя УО, который являлся одним из основателей группы «Гражданская оборона», умер в Санкт-Петербурге на 56-м году жизни. Об этом сообщила его подруга Ксения Кислицина.

«К сожалению, это так, Константин Валентинович скончался. Это произошло дома, результатов вскрытия пока нет», – передает ее слова «Фонтанка».

Тело Рябинова нашли в квартире в понедельник.

«Я не смогла попасть домой, потому что дверь была закрыта изнутри, а он не открывал», – объяснила Кислицина. По ее словам, у Константина не было серьезных заболеваний.

В семье музыканта также отметили, что причина смерти пока неизвестна, дата прощания не определена, передает ТАСС.

Рябинову было 55 лет. Он родился в Омске, играл с Егором Летовым еще в группе «Посев», которая существовала до «Гражданской Обороны». В 1984 году вместе с Летовым основал «Гражданскую оборону», но в конце 1985-го ушел в армию. В коллектив вернулся в 1989 году. Участвовал в записи большинства альбомов. Ушел из группы в 1999 году, после чего занимался сольной карьерой в Петербурге. В 2004 году последний раз сыграл с «Гражданской обороной» на концерте.

Вместе с Егором Летовым и Янкой Дягилевой попал в сборник «Русское поле экспериментов».

Егор Летов умер в 2008 году.