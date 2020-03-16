Минздрав разработал рекомендации по обработке помещений для защиты от коронавируса

Минздрав разработал рекомендации для организаций по обработке помещений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«В том числе, разработаны рекомендации для организаций по обработке помещений, проветриванию помещений, по доступу персонала непосредственно на рабочие места, чтобы распределить по времени, одновременно не приходили персонал в одно и то же время. И ряд других. Сегодня профилактические меры являются самыми важными для сдерживания распространения инфекции», – приводит слова министра РИА «Новости».

Мурашко напомнил о необходимости для пациентов как можно быстрее обратиться к врачу при первых признаках заболевания.

«Потому что течение инфекции можно пустить по абортивному варианту при условии раннего начала лечения, при своевременных медицинских действиях персонала», – отметил он.

По словам главы Минздрава, в понедельник завершился селектор со всеми регионами страны, где были еще раз проведены занятия по оказанию помощи медицинскими работниками населению страны.

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«Организационные принципы уточнены, заслушаны регионы по готовности к оказанию медицинской помощи, по обеспечению непосредственно медицинского персонала средствами защиты индивидуальной», – сказал он.

Мурашко уточнил, что занятия были проведены с организаторами здравоохранения по безопасности медицинского персонала и по современным методам лечения, которые сегодня используются в мире странами, столкнувшимися с коронавирусом.

«Все клинические рекомендации, методические рекомендации являются самыми актуальными. Еще хотелось бы сказать: принципиально для сдерживания распространения этой инфекции, крайне важным является поведение населения. Те рекомендации для населения, которые сегодня даны, позволяют минимизировать риск для пациента. Это профилактика в виде обработки рук, сокращение посещения мест, где существуют риски, и ограничение посещения стран, где имеется распространение коронавирусной инфекции», – добавил Мурашко.

Напомним, в России службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности на случай роста распространения нового коронавирус.

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