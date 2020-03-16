Банк России в рамках «упреждающих мер» продал валюту на 3,7 млрд рублей

Банк России продал валюту на внутреннем рынке с расчетами 13 марта на 3,7 млрд рублей.

Валюта продана в рамках «упреждающих мер», говорится в сообщении на сайте регулятора.

Напомним, с расчетами 12 марта Центробанк продал валюту на 3,6 млрд рублей.

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