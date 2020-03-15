Роналду решил отдать свои отели под больницы для борьбы с коронавирусом

Португальский футболист Криштиану Роналду решил внести свой личный вклад в борьбу с коронавирусом и объявил, что бесплатно отдает свои отели в Португалии под больницы.

Футболист решил предоставить отели под переоборудование их в клинки в рамках борьбы с распространением вируса, сообщает издание Marca.

Также Роналду готов оплатить все необходимые расходы по поддержанию работы открывшихся больниц, в том числе выплачивая заработную плату врачам и медперсоналу.

В собственности у форварда в Португалии находятся две гостиницы.

В настоящее время спортсмен находится на карантине в Португалии после того, как у его одноклубника по итальянскому «Ювентусу» был диагностирован коронавирус.

По последним данным, в Португалии подтверждено 78 случаев заболевания коронавирусом.

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