Грузия прекратила передвижение граждан с Россией

Грузия и Россия договорились с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса временно прекратить передвижение граждан, сообщает администрация правительства Грузии.

Граждане России, находящиеся в Грузии, и граждане Грузии, находящиеся в России, смогут вернуться домой беспрепятственно. Запрет не коснется торговых перевозок, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Данный вопрос в воскресенье был обсужден спецпредом премьера Грузии по России Зурабом Абашидзе с сенатором Григорием Карасиным, который ведет переговоры с Тбилиси.

Между двумя странами после войны в 2008 году нет дипломатических отношений.

Ранее Грузия закрыла границы с Азербайджаном и Арменией и максимально сократила воздушное сообщение с другими странами. В стране уже заболело коронавирусом 30 граждан. Введены жесткие ограничения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД