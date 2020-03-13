Климкин заявил о необходимости «гибридного мира» между Россией и Украиной

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда, как он считает, отношения между Киевом и Москвой придут в норму. Об этом он заявил в эфире Четвертого канала.

Он отметил, что для восстановления отношений с Россией следует перейти к «гибридному миру», что подразумевается под этим термином, Климкин не разъяснил.

«Что такое мир? Мир – это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке. И в Луганске тоже можем спеть», – приводит слова Климкина РИА «Новости».

Однако экс-министр призвал не возобновлять подачу воды в Крым, чтобы превратить регион в «проблему». «Вода – это тоже оружие для нас, и мы должны его использовать», – сказал он.

Ранее в Крыму заявили, что полуострову не нужна днепровская вода, пока Киев не оставит свои претензии на российский регион и не гарантируют безопасность поставок.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.

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