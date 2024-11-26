Александр Бортников сообщил об угрозах НАТО и расширении его присутствия в Каспии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военная угроза со стороны НАТО продолжает расти, перемещаясь в новые регионы, сообщает ТАСС. Директор ФСБ Александр Бортников на заседании СОРБ в Москве подчеркнул, что Альянс укрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, расширяет свое присутствие в Арктическом и Балтийском регионах и активно ищет пути доступа к Черному и Каспийскому морям.

Бортников отметил, что под предлогом борьбы с «биологическими угрозами» американские лаборатории разрабатывают биологическое оружие избирательного действия. По его словам, страны НАТО увеличивают поставки вооружений в конфликтные зоны на территории стран СНГ, обостряя напряженность в регионе.

Он также подчеркнул, что подобные действия Альянса вызывают беспокойство у российского руководства, так как они представляют прямую угрозу безопасности страны. В связи с этим Россия вынуждена принимать меры для обеспечения безопасности своих границ и укрепления оборонительных позиций.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил об усилении террористической пропаганды среди молодежи Северного Кавказа со стороны Украины и международных организаций. Он также заявил о подрыве пейджеров и раций в Ливане и Сирии, который продемонстрировал способность иностранных спецслужб применять уязвимости электроники в нужный момент, представляя прямую угрозу безопасности СНГ. Бортников подчеркнул, что в «Интернациональном легионе» ВСУ находятся 18 тыс. наемников из 85 стран, среди которых особенно много наемников из Польши, Франции и Грузии.