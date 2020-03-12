Кудрин предупредил о наступающем кризисе мировой экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что мировая экономика находится на пороге нового кризиса.

«Я хочу уже сказать полноценно, что, скорее всего, мы стоим на пороге кризиса», – заявил Кудрин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что наступающий кризис «может оказаться достаточно чувствительным».

«Очевидно, что темпы роста, запланированные в этом году – 1,9% – скорее всего, недостижимы. Если цена на нефть будет около 35 долларов, как сегодня, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически, может быть, даже отрицательный эффект», – отметил глава Счетной палаты.

По его словам, цена на нефть в районе 40-45 долларов за баррель позволит российской экономике немного вырасти или оставить рост около нуля.

«Соответственно, это повлияет на инфляцию – инфляция может вырасти до 6 или даже больше процентов», – сказал Кудрин.

Минфин и ЦБ адекватно реагируют на ситуацию в мировой экономике, уверен глава Счетной палаты. «Мне кажется, первые шаги абсолютно адекватные», – сказал Кудрин, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что некоторым российским отраслям потребуется поддержка.

«В такие кризисные периоды дополнительные выдаются гарантии, субсидии, дополнительные, возможно, перераспределения средств в пользу каких-то госзаказов или госзакупок, которые поддержат предприятия», – сказал Кудрин.

Также Кудрин назвал прогноз социально-экономического развития России на 2020 год от Минэкономразвития безнадежно устаревшим.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает наступления глобальной экономической рецессии.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.