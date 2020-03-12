Эксперт не заметил повышения интереса у россиян к онлайн-покупкам из-за коронавируса

Россияне не особо переживают из-за распространения коронавируса в мире, поэтому число интернет-заказов пока не увеличилось, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт торгово-промышленной палаты РФ, ментор по интернет-торговле и маркетингу Илья Тимошин.

Власти Италии решили прекратить всю коммерческую деятельность из-за нового коронавируса и закрывают магазины (за исключением продуктовых и аптек). Также появилась информация, что в Польше прекращают работать все крупные торговые центры, но уточняется, что это «слухи от сотрудников из администрации и продавцов». «Почта России» при этом заявила, что ждет увеличения числа посылок, купленных в интернете.

«Я пока не замечал, чтобы как-то увеличилось число онлайн-покупок в России. Наш народ непобедим ни коронавирусом, ничем. Не думаю, что кто-то боится ходить в магазин. А онлайн-динамика роста вообще никак не связана с этой болезнью. Просто это удобно, поэтому и увеличивается число пользователей, заказов. Но несущественно. Сейчас просто у людей появилось доверие к интернет-торговле», – говорит Тимошин.

Эксперт отмечает, что среди россиян он не замечал сильной обеспокоенности по китайскому коронавирусу ­– в общественных местах, по его словам, даже маски не носят.

«Те, кто пользуются интернет-магазинами – у них уже устоявшееся мировоззрение, и для них коронавирус - это надеть маску и пойти. Хотя и их не носят – вон в метро все сидят без масок и им «по барабану» на этот коронавирус. Поэтому и покупки совершают кто как хочет, пока ничего сверхъестественного нет», – рассказывает Тимошин.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала коронавирусную инфекцию пандемией. Общее число зараженных COVID-2019 в мире на 12 марта превышает 124 тысячи, более 68 тысяч заболевших выздоровели. Умерли более 4,6 тысячи пациентов.