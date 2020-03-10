Турция начала отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в Идлибе

Турецкие военнослужащие приступили к поэтапному отводу тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб, сообщил турецкий военный источник.

«Анкара начала постепенный отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе в соответствии с соглашением от 5 марта», – заявил источник РИА «Новости».

Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров выразили приверженность поддержанию устойчивого режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

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