Посол указал на правомерность деятельности российских инструкторов в ЦАР

Деятельность российских инструкторов по подготовке военнослужащих Центрально-Африканской Республики (ЦАР) не противоречит законам обеих стран, заявил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

Титоренко заявил, что «российские инструкторы работают в сфере подготовки кадров для армии и других силовых структур ЦАР по согласованию с СБ ООН», их деятельность «никак не противоречит ни законам России, ни законам ЦАР», передает ТАСС.

Посол также указал, что восстановление мира и порядка в ЦАР через политическое урегулирование давнего внутреннего конфликта создаст условия для прихода в страну российского бизнеса и налаживания взаимовыгодных деловых связей.

«В этой стране есть чем заняться российскому бизнесу. И не только в сфере природных ископаемых. ЦАР располагает богатыми возможностями в сфере сельского хозяйства, включая производство таких культур, которые не произрастают в России: какао, кофе, длинноволокнистый хлопок, манго, папайя, ананасы, авокадо и так далее», – указал он.

По мнению дипломата, отсутствие выхода к морю не умаляет привлекательности сотрудничества с ЦАР: «У Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Сербии, Афганистана, Монголии, у ряда стран Африки нет выхода к морю, но там есть российское присутствие».

«В 2017 году президент ЦАР обратился к России за помощью, в том числе в решении застарелого вооруженного конфликта. Благодаря активным усилиям Москвы удалось в течение 2018-го и начале 2019 года усадить центральноафриканскую вооруженную оппозицию за стол переговоров с руководством этой страны. В результате был подписан принципиально важный для нормализации обстановки документ – Политическое соглашение о мире и примирении, позволивший запустить процесс политического урегулирования в ЦАР», – подчеркнул Титоренко.

Он добавил, что Россия – это глобальная держава, которая несет «свою долю ответственности за поддержание мира и стабильности на планете».

Ранее Титоренко заявил, что Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР и открывать там военную базу.