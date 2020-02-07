Суд отменил решение об освобождении подозреваемой в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, ее взяли под стражу в зале заседаний.

Судебная коллегия пришла к выводу, что кассационное представление заместителя генпрокурора необходимо удовлетворить, «постановление Первого апелляционного суда общей юрисдикции отменить, передать материал на новое рассмотрение в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в ином составе», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Цуркан выпустили из СИЗО.

Напомним, экс-член правления «Интер РАО» была арестована в июне 2018 года. Как сообщал адвокат Иван Павлов, ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы.

В апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В конце сентября того же года она якобы передала документ спецслужбе Молдавии.

Сама подозреваемая не признает вину.

Отметим, что дело маркировано грифом «совершенно секретно». По данным источников в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах.

СМИ сообщали, что ФСБ подозревает женщину в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую».