Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже в окончательной редакции

Следователи ФСБ предъявили обвинение в окончательной редакции экс-члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, об этом сообщил ее адвокат Евгений Смирнов.

«Карине Цуркан было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину она не признает», – объяснил защитник, передает ТАСС.

Цуркан обвиняется в шпионаже, следствие считает, что она передавала на Запад сведения о сделке с Турцией. Сама подозреваемая не признает вину.

В ноябре 2018 года суд по ходатайству ФСБ арестовал счета Карины Цуркан.