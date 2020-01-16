Подозреваемую в шпионаже Карину Цуркан выпустили из СИЗО

Экс-член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, покинула СИЗО, сообщил ее адвокат Иван Павлов.

«Первый апелляционный суд удовлетворил нашу жалобу на продление ареста Цуркан. Ее уже выпустили из СИЗО», – пояснил Павлов, передает ТАСС.

Цуркан обвиняется в шпионаже, следствие считает, что она передавала на Запад сведения о сделке с Турцией. Сама подозреваемая не признает вину.

В ноябре 2019 года Цуркан предъявили обвинение в окончательной редакции.