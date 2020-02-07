На лайнере с заразившимися коронавирусом пассажирами оказались семь россиян

На борту круизного лайнера Westerdam, которому власти Японии отказали зайти в порты страны, находятся не менее семи гражданин России.

«Тревожных симптомов ни у кого не выявлено», – сообщил ТАСС россиянин по имени Алексей, который путешествует на лайнере с семьей.

Правительство Японии попросило руководство американского круизного лайнера Westerdam не заходить в порты страны, поскольку у него на борту есть люди с подозрением на пневмонию, вызываемую вирусом 2019-nCoV.

Лайнер вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы на остров Исигаки и город Наха (Окинава), Нагасаки и залив Хаката (город Фукуока).

На борту судна находятся 1455 пассажиров и 802 члена команды. По данным Токио, на борту несколько десятков человек с симптомами коронавируса.

Ранее СМИ сообщили, что число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло втрое.

Министерство здравоохранения, благосостояния и труда Японии сообщило, что граждан России нет среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых дополнительно выявлено заражение коронавирусом 2019-nCoV. На лайнере оказались 24 россиянина. Пассажирам на борту запретили покидать каюты из-за объявленного карантина.

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