Алиев подтвердил предстоящие переговоры России и НАТО в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Баку состоится встреча военного руководства России и НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера, передает РИА «Новости».

В начале февраля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что переговоры главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса планируется провести в Баку.