Путин поддержал идею дать властям регионов право напрямую финансировать местные вузы

Президент России Владимир Путин поддержал идею наделить власти регионов правом напрямую финансировать местные высшие учебные заведения вне зависимости от ведомственной подчиненности.

«Необходимо снять барьеры, которые мешают властям субъектов России и бизнесу создавать региональные вузы и университеты», – приводит слова главы государства ТАСС.

В Послании к Федеральному Собранию Путин призвал развивать высшее образование в регионах. Президент также отметил, что не стоит «раздувать» вузы в крупных городах.

Напомним, в среду в ходе подготовки к Госсовету губернаторы, представители президентской администрации и правительства определяли приоритетные задачи, решение которых позволит качественно улучшить в будущем ситуацию в сфере подготовки кадров для экономики и социальной сферы.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что в ходе семинара-совещания членов Госсовета проходит «мозговой штурм», который «даст фору любой программе дополнительного профобразования или повышения квалификации».

С конца 2018 года заседания Госсовета проходят в новом формате. Прежде разговор губернаторов с президентом сводился к заседанию с докладом губернатора, содокладом руководителя федерального ведомства, дополненных еще парой выступлений глав регионов. Но в ноябре 2018 года в Крыму впервые прошел Госсовет по теме реализации майского суперуказа, где был использован формат стратегической сессии и рабочих групп. Такой тип заседаний ранее был свойственен только крупным бизнес-форумам, а не совещаниям чиновников.

В первые два дня Госсовета происходит полное погружение глав регионов в тему текущего обсуждения, и совместная с профильными экспертами выработка решений по ключевым проблемным темам. На третий день эти решения обсуждаются и согласовываются с правительством, а дальше выносятся на суд президента, включая и те решения, по которым у губернаторского корпуса и правительства разная позиция. Президент утверждает перечень поручений по итогам прошедшего Госсовета.

Таким образом, Госсовет стал эффективной переговорной площадкой между правительством и губернаторским корпусом. В 2019 году были проведены два заседания расширенного президиума Госсовета и одно заседание Госсовета в новом формате. Темами стали улучшение жилищных условий и развитие городской среды, дороги и здравоохранение. Были сформированы 16 рабочих групп Госсовета, которые в течение 2019 года должны были сформировать перечни вопросов, которые волнуют регионы, наладить взаимодействие с правительством и федеральными органами исполнительной власти.