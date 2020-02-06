Губернаторы предложили решить главную проблему студентов

Региональные вузы должны заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров, которые будут востребованы на местном рынке труда. О том, как обеспечить подготовку таких специалистов и гарантировать им трудоустройство, два дня на площадке Мастерской управления «Сенеж» обсуждали губернаторы, ректоры вузов и профильные министры в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного науке и образованию.

В среду на площадке Мастерской управления «Сенеж» (входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей») в подмосковном Солнечногорске завершился семинар-совещание членов Госсовета. Мероприятие продлилось два дня и прошло в рамках подготовки совместного расширенного заседания президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию на тему «О повышении роли субъектов Российской федерации в подготовке для экономики и социальной сферы».

В семинаре участвовали более 30 губернаторов, представители президентской администрации и правительства, профильные министры, академики, ректоры университетов, эксперты в сфере образования и науки. Участники рассматривали предложения, выработанные рабочей группой Госсовета в сфере образования и науки. Их задачей было опеределение приоритетных задач, решение которых позволит качественно улучшить в будущем ситуацию в сфере подготовки кадров для экономики и социальной сферы.

В частности, обсуждались вопросы подготовки современных педагогических кадров. Много говорилось об участии регионов в определении количества бюджетных мест для обучения востребованных специалистов. Все это делается для того, чтобы выпускники вузов получали актуальные профессии и у них появлялись гарантии трудоустройства по профилю.

Участники согласились с тем, что субъекты должны стать заказчиками научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в региональных вузах. Это поможет точнее прорабатывать планы социально-экономического развития территорий. Вузы же, в свою очередь, нарастят компетенцию и получат дополнительные источники финансирования.

Сам семинар проходил в виде «мозгового штурма» – нового формата работы Госсовета.

Напомним, раньше на Госсовете в рамках традиционного общения губернаторов с президентом все сводилось к докладу рабочей группы и содокладу федерального министра. Поэтому времени на предметную дискуссию не оставалось. Теперь же главы регионов собираются за несколько дней до заседания и обсуждают возможные решения проблем с профильными экспертами. Далее они согласовываются с министерствами и выносятся на рассмотрение главы государства. А президент утверждает перечень поручений по итогам Госсовета.

По признанию всех губернаторов, которые участвовали в мероприятии, новый формат Госсовета показывает свою эффективность. «Двух- а зачастую трехдневный мозговой штурм, который здесь проходит, даст фору любой программе дополнительного профобразования или повышения квалификации. Главы регионов вместе с экспертами выходят на тот уровень осознания проблем, а, следовательно, и их решения, который позволит найти конкретные механизмы исполнения», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Тамбовской области, руководитель подгруппы «Высшее образование» Госсовета Александр Никитин.

На эту тему

«Среди тех вещей, которые сегодня обсуждались – это, во-первых, простые бытовые вопросы. Например, какие меры надо предпринять, чтобы преподаватели чувствовали себя комфортно, не отвлекались на бытовые трудности, а думали об образовании», – сказал врио губернатора Севастополя, руководитель подгруппы «Кадровое обеспечение образовательных и научных организаций» Михаил Развозжаев.

«Второй важный момент – это привлечение практиков в систему образования и высшей школы. В нашем совещании принимают участие ректоры ведущих вузов страны, и все сходятся на мысли, что к академическим знаниям необходимо привлекать практические знания, чтобы те специалисты, которые выпускаются высшей школой, и те, кто выпускаются средним профессиональным образованием, были востребованы на рынке труда», – добавил Развозжаев.

В свою очередь губернатор Новосибирской области, руководитель группы «Образование и наука» Андрей Травников напомнил, что перед региональными властями поставлена задача по увеличению роли субъектов России в развитии научно-образовательного потенциала. Об этом ранее говорил Путин в своем послании Федеральному собрании.

«Кроме тех предложений, которые сегодня обсуждают губернаторы, члены совета при президенте по науке и образованию, эксперты, нам удалось добиться и внедрить в жизнь ряд решений, направленных на более комплексную реализацию нацпроекта «Образование», – рассказал Травников.

В качестве примера он привел средства на капремонт старых школ, которые получили 75 регионов страны. А еще 13 регионов получили деньги на модернизацию локальных сетей и внутренней телекоммуникационной структуры школ, чего, кстати, изначально даже не было в нацпроекте. «Эти факты подтверждают, что тренд на повышение роли субъектов и Госсовета получает поддержку со стороны главы государства, и приносит реальные результаты», – резюмировал губернатор Новосибирской области.

В то же время губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о необходимости создания в регионах специальных центров, которые позволят эффективнее реализовывать нацпроект «Наука». «В регионах необходимо создать некий координационный совет, который бы возглавлял губернатор или его помощники. Совет объединил бы федеральные и региональные структуры. Вся инновация находится в субъекте федерации, а наука – в Российской Федерации», – предложил Беглов в кулуарах семинара.

Теперь же окончательно сформированный список предложений участники семинара представят на совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, который пройдет в четверг в Кремле. По его итогам будут сформированы новые поручения правительству.