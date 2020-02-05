Губернатор Тамбовской области рассказал о преимуществах нового формата Госсовета

«Двух- а зачастую трехдневный мозговой штурм, который здесь проходит, даст фору любой программе дополнительного профобразования или повышения квалификации», – заметил губернатор Тамбовской области Александр Никитин, комментируя состоявшееся в четверг семинаре-совещание членов Госсовета.

Главы регионов вместе с экспертами выходят на тот уровень осознания проблем, а, следовательно, и их решения, который позволит найти конкретные механизмы исполнения, подчеркнул губернатор Тамбовской области, руководитель подгруппы «Высшее образование» Госсовета Александр Никитин, оценивая эффективность нового формата работы Госсовета.

Напомним, что в среду на площадке Мастерской управления «Сенеж» прошло семинар-совещание членов Госсовета, посвященное роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. «Мы работаем с экспертами – в нашем случае по нашей подгруппе эксперты были и из РАНХиГСа и Высшей школы экономики (ВШЭ) и других авторитетных вузов первой величины», – рассказал Никитин.

«Кроме того, работают наши управленческие региональные команды. Мы – люди от земли, как говорится, находимся непосредственно в эпицентре проблем, потому что мы в первую очередь с ними сталкиваемся, и видим всю потребность их скорейшего незамедлительного решения, – сказал региональный руководитель. – Естественно, готовим свои предложения».

Но, добавил Никитин, «есть и позиция правительства, профильных министерств и ведомств». «За счет такого тесного взаимодействия, сотрудничества, которое носит исключительно дискуссионный характер, мы в конечном счете получаем тот перечень потенциальных поручений президента, которые потом выходят в виде соответствующих указов и распоряжений», – сказал губернатор.

В целом, такой формат работы «это наиболее эффективная модель», резюмировал Никитин. «Мы уже неоднократно об этом говорили», – отметил губернатор. Никитин напомнил, что он является участником практически всех заседаний Госсовета. «В этой связи хочу сказать: для того, чтобы что-то предлагать надо владеть темой и всеми деталями, чтобы разбирать проблему до косточек», – сказал региональный руководитель.

Рассказывая о работе возглавляемой им подгруппы «Высшее образование», Никитин подчеркнул, что одной из важных тем обсуждения стала квалификация выпускников вузов.

«Мы должны констатировать: часто существует разрыв между теми компетенциями, которыми специалист должен обладать, и теми, которые он имеет», – сказал губернатор Тамбовской области газете ВЗГЛЯД.

«Говоря о повышении качества отечественного образования, участники встречи отметили – нужно чтобы никто не сомневался в квалификации студента, который сейчас выпускается из среднего или высшего образовательного учреждения. Другими словами, большое значение имеет вопрос независимой оценки квалификации у специалиста», – рассказал Никитин.

Губернатор сослался на опыт коллег в решении этого вопроса. «Сергей Семенович Собянин рассказывал, что в Москве делают свои внутренние квалификационные испытания, с тем чтобы оценить, соответствует выпускник того или иного образовательного учреждения тем требованиям, которые предъявляют работодатели», – отметил собеседник.