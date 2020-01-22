Путин призвал «не раздувать» вузы в крупных городах

Президент России Владимир Путин призвал не «раздувать» высшие учебные заведения в Москве и других крупных городах, а развивать университеты в регионах.

На встрече президента со студентами в Сочи один из участников заметил, что многие способные дети уезжают на учебу в Москву, Санкт- Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток, а после окончания университета остаются в этих городах, сообщает ТАСС.

«Нужно прекратить безразмерно раздувать вузы в тех городах, о которых вы сейчас сказали – Москва, Петербург... Там уже есть вузы, они замечательные, хорошие, мы их поддерживаем», – отметил глава государства.

Путин заявил, что необходимо создавать условия для подготовки высококвалифицированных кадров на местах. Он заметил, что молодые люди уезжают учиться в большие города, чтобы «зацепиться любой ценой».

«Нужно развивать просто вузы на местах, прямо там, где люди живут, учатся. И там же они должны найти место работы: нужна большая связь с рынком труда, с работодателями», – сказал президент.

Участник встречи также отметил, что сейчас реже удается направить преподавателей из провинциальных вузов на стажировки столицу и другие крупные города. Путин сказал, что ранее не знал о наличии такого «дефицита».

«Это (стажировки преподавателей, – прим. ВЗГЛЯД) совершенно точно востребовано», – заявил глава государства. Путин подчеркнул, что в России создается система постоянной переподготовки преподавателей, однако пока она «не так эффективно работает, как хотелось бы», но функционирует.

Путин поручил своему помощнику Андрею Фурсенко заняться этим вопросом. «<...> Надо, чтобы из регионов люди могли ехать на стажировки в крупные университеты», – сказал президент.

«Вот сейчас ректор тюменского университета приехал на стажировку в Москву», – в шутку отметил Путин, имея в виду назначение ректора ТюмГУ Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования. «И такие стажировки еще будут», – заверил Путин.

В Послании Федеральному Собранию Путин потребовал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетно – в региональных, где наблюдается нехватка врачей, педагогов, инженеров.