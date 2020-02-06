«Вертолеты России» подписали дорожную карту по сборке Ка-226Т в Индии

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») на международной выставке DefЕxpo 2020 подписали с российско-индийским предприятием Indo-Russian Helicopters Limited (IRHL) дорожную карту по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии, сообщили в пресс-службе холдинга.

«Подписанная сегодня дорожная карта станет основой для дальнейшего развития проекта локализации Ка-226Т в Индии после подписания контракта», – передает ТАСС слова гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского.

Документ определяет основные этапы и сроки организации производства вертолета Ка-226Т и его компонентов в стране после даты подписания соответствующего контракта.

Тем временем ФСВТС рассчитывает, что совместное предприятие России и Индии по производству АК-203 изготовит первую партию автоматов уже в этом году.

«Необходимо в кратчайшие сроки заключить контракт с Минобороны Индии на якорный заказ, который предположительно составит 650 тыс. автоматов. Надеемся, что уже до конца года будут произведены первые партии этого современного стрелкового оружия», – сообщили в ФСВТС на Международной выставки вооружений DefExpo 2020 в индийском Лакхнау.

Там добавили, что важно запустить производство автоматов в индийском городе Корва как можно скорее, так как местным специалистам необходимо постепенно перейти к освоению 100% технологий производства современного стрелкового оружия.

Напомним, в сентябре на пятом Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин провел встречу с индийским премьером Нарендрой Моди и рассказал о вертолетах Ка-226Т. Также обсуждались поставки С-400.