Путин рассказал премьеру Индии о плюсах вертолетов Ка-226Т

Президент Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о преимуществах легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т, которые, согласно межправительственному соглашению 2015 года, будут поставляться в Индию.

«Я летал на этом вертолете, мне нравится, очень удобный. Он хорош тем, что у него соосные винты, нет заднего винта, он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море», – рассказал Путин, уточнив, что благодаря данной технологии вертолет может садиться на палубу, передает РИА «Новости».

Как отметил представитель компании «Вертолеты России», эта машина имеет модульную конструкцию, поэтому на ней можно установить транспортный или медицинский модуль, а также пассажирский модуль повышенной комфортности.

Межправсоглашение устанавливает покупку 60 вертолетов из России и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации порядка 50-70% для нужд министерства обороны Индии.

«Это в полном объеме то, что вы называете «Делай в Индии» (программа поддержки национальной промышленности в стране – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Путин.

Кроме того, Моди осмотрел гражданский вертолет Ми-171А2, которые также будут поставляться в Индию.

Ранее сообщалось, что Индия заказала у России вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов.